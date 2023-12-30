المرصد السوري: مقتل وإصابة 20 مقاتلًا مواليًا لإيران بضربات جوية أميركية في البوكمال ومحيطها

أفادت مصادر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بـ"مقتل وإصابة نحو 20 عنصرًا مقاتلًا مواليًا لإيران في حصيلة أوّليّة، خلال 9 ضربات جوّيّة أميركيّة استهدفت مقرّات عسكريّة وشحنة أسلحة في مدينة البوكمال ومحيطها، قرب الحدود السّوريّة- العراقيّة"، مشيرةً إلى أنّ "من بين القتلى عناصر من جنسيّات غير سوريّة، وأنّه جرى استهداف شحنة أسلحة وآليّات ومستودع للذّخيرة في مدينة البوكمال وريفها".
وذكّر بأنّ "في 27 كانون الأوّل الحالي، سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة، لموقع قرب بئر مرمرة النّفطي في بادية البوكمال بريف دير الزّور الشّرقي، ضمن مناطق سيطرة قوّات النّظام السّوري والمقاتلين الموالين لإيران".
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