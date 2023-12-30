الإمارات: أفغانستان تكافح للحصول على احتياجاتها الأساسية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أن الشعب الأفغاني يكافح من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والمعيشة الكريمة، وأن خليطاً من المساعدات الإنسانية غير المستدامة لن يستطيع أن يقف في وجه هذا الانهيار، موضحة أن أمامنا الفرصة، وربما الأخيرة، لتغيير المسار بشأن أفغانستان.

واعتمد مجلس الأمن، أمس، قراراً شاركت في صياغته دولة الإمارات واليابان، وينظر في تنفيذ التقييم المستقل الذي تم الانتهاء منه مؤخراً بشأن أفغانستان، في ظل استمرار البلاد في مواجهة التحديات.

ويشجع القرار الدول الأعضاء وجميع الشركاء المعنيين الآخرين على النظر في زيادة المشاركة الدولية بطريقة أكثر تنسيقاً وتنظيماً، كما يؤكد أن هدف هذه العملية ينبغي أن يكون تحقيق السلام في أفغانستان ومع دول الجوار، وإعادة اندماجها بالكامل في المجتمع الدولي.

وعقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، أكدت دولة الإمارات أن القرار يمثل نهجاً دولياً مبدئياً وعملياً يتمحور حول المصالح الأفغانية، ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة.

وأعربت الإمارات عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس، وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل، آملة أن يكون هذا بمثابة بداية التغيير الإيجابي للشعب الأفغاني.

وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بشأن أفغانستان: «أود أن أشيد بالأفغان - النساء والرجال، والفتيات والفتيان، بكل تنوعهم العرقي والديني، في الوطن وفي الشتات، أود أن أحيي روحكم التي لا يمكن كبتها، وتفانيكم الذي لا يتزعزع من أجل أفغانستان تعيش في سلام مع نفسها وشعبها ومنطقتها والعالم».

وأضافت معالي لانا نسيبة: «في مثل هذا الوقت من العام الماضي، أصدرت حركة طالبان بعضاً من أقسى مراسيمها حتى الآن، حيث منعت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وسرعان ما أتبعوا ذلك بحظر عمل النساء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية»، لافتة إلى أن أفغانستان وشعبها، وبكل وضوح، بما في ذلك النساء والفتيات، معزولون، وقد تُركوا ليتدبروا أمرهم.

وقالت: «يكافح الأفغان من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والمعيشة الكريمة، مشيرة إلى أن خليطاً من المساعدات الإنسانية حسنة النية، ولكن غير المستدامة هو كل ما يقف في وجه الانهيار التام»، موضحة أن أمامنا الفرصة، وربما الأخيرة، لتغيير المسار بشأن أفغانستان، وسوف يتطلب تنازلات من الجميع.

وأردفت معالي لانا نسيبة: «إن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المنسق الخاص سيؤدي، على أقل تقدير، إلى تحقيق التماسك في النهج الذي غالباً ما يكون مخصصاً وتفاعلياً من جانب المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أنه يبدأ مساراً مليئاً بالتحديات ولكنه ممكن نحو أفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة.