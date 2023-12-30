شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث نصت المادة 2 من القانون على أن يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1 - وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2 - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3 - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4 - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5 - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.