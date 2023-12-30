مقتل صحافي فلسطيني وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم النصيرات

أشارت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، إلى أنّ "طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت منزل مراسل قناة "القدس اليوم" الصّحافي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات وسط ​قطاع غزة​، ما أدّى إلى مقتله وعدد من أفراد عائلته، بالإضافة إلى إصابة آخرين".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، إضافةً لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائيّة.