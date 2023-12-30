ملك الأردن أكد لرئيس وزراء كندا رفض تهجير الفلسطينيين: لضغط دولي لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن الدّيوان الملكي ​الأردن​ي، في بيان، أنّ "ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، دعا خلاله إلى الضّغط الدّولي للوقف الفوري لإطلاق النّار في ​غزة​".

وأكّد الملك الأردني "ضرورة حماية المدنيّين، وزيادة المساعدات الإنسانيّة إلى غزة، وضمان إيصالها بشكل مستدام"، مشيرًا إلى "جهود الأردن بهذا الخصوص". وشدّد على "رفض بلاده التّام لجميع محاولات تصفية ​القضية الفلسطينية​، وللتّهجير القسري للفلسطينيّين في ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​".

ودعا إلى "التّصدّي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرّفين ضدّ الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة"، مركّزًا على أنّ "الحلول الأمنيّة والعسكريّة لا يمكنها أن تحقّق السّلام، بل السّبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السّلام العادل والشّامل، على أساس حلّ الدّولتين".