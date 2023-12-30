شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يقضي على عنصر إرهابي مطلوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - امتدادا لجهودها في القضاء على البؤر الإرهابية، قضت قوات الأمن الباكستاني على عنصر إرهابي مطلوب.

وأشارت أنه متورط في العديد من الأعمال الإرهابية.

الإرهاب في باكستان

وحققت القوات ذلك خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها قوات الأمن المدنية والعسكرية في منطقة "تانك" بإقليم خيبربختونخوا شمال غربي البلاد.

الشرطة الباكستانية أشارت في بيان لها أنها توصلت إلى الإرهابي في ضوء معلومات استخباراتية.

وبينت أنه كان يقود العمليات الإرهابية التي نفذتها مجموعات "حركة طالبان باكستان" على المصالح الأمنية والعسكرية في تلك المنطقة.

مكافحة الإرهاب في باكستان

في مطلع الشهر الحالي، كانت اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 14 إرهابياً خلال عمليات أمنية شنتها في عدد من مدن إقليم البنجاب وذلك للقضاء على شبكات الإرهاب.

وآنذاك قالت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية، في بيان، إن بين المعتقلين قادة بارزين في "حركة طالبان باكستان" و"جماعة الأحرار" المحظورتين.

وأشارت أن عمليات الاعتقال نُفذت في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة حددت مواقع الإرهابيين ونشاطهم.