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جنوب أفريقيا ترفع دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية ضد المحتل الإسرائيلي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّمت جنوب أفريقيا اليوم، طلباً إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان.

وأكّدت جنوب أفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة “كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع، أي الفلسطينيين”

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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