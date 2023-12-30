شهداء في غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، بشكل مكثف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد فلسطينيين على الأقل في غارة جوية استهدفت منطقة الكتيبة بمدينة خان يونس، كما طال القصف حي الأمل بالمدينة، مما أدى لتدمير بنايات سكنية فيه بشكل كامل، ترافق ذلك مع وصول العشرات من الدبابات بغطاء جوي من الطائرات الحربية إلى الأحياء الشرقية من خان يونس، وذلك في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي توسيع العدوان على المدينة التي دمر فيها الاحتلال آلاف المنازل، مما أدى لاستشهاد مئات الفلسطينيين.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، حاصرت الدبابات الإسرائيلية مركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والذي يضم آلاف النازحين، واعتقلت المئات من النازحين، بعد اقتحام المركز، وسط قصف مدفعي مكثف.