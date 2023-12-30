الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة إلى النيجر قد تُعلّق مطلع شباط بسبب نقص التمويل

أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) و​برنامج الأغذية العالمي​، في بيان مشترك، أنّ "الخدمة الجوّيّة الإنسانيّة للأمم المتحدة (UNHAS)، الّتي يديرها برنامج الأغذية العالمي، يمكن أن تُعلَّق قريبًا بسبب نقص التّمويل".

وأوضحا أنّ ميزانيّة الخدمة الجوّيّة الإنسانيّة للأمم المتحدة تبلغ "13,5 مليون دولار للعام 2024، لكنّها لم تحصل على أيّ ضمان للتّمويل حتّى الآن، في حين أنّ نصف هذا المبلغ مطلوب بشكل عاجل".

وأكّد ممثّل ومدير برنامج الأغذية العالمي في ​النيجر​ جان-نويل جنتيل، في البيان، أنّ "الوضع المالي للخدمة الجوّيّة الإنسانيّة للأمم المتحدة، يُجبرنا على خفض أسطولها من طائرتين حاليًّا إلى طائرة واحدة، بهدف خفض تكاليفها التّشغيليّة على الفور، ما سيؤثّر سلبًا على العمليّات الإنسانيّة".

وأشار إلى أنّ "بدون تمويل إضافي عاجل، سيتعيّن تعليق الخدمة الجوّيّة الإنسانيّة للأمم المتحدة بالكامل اعتبارًا من شباط 2024".

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة في منتصف تشرين الثّاني الماضي، استئناف رحلاتها الجوّيّة الإنسانيّة الّتي عُلّقت بعد الانقلاب العسكري في 26 تموز الماضي.