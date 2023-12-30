في صحف اليوم: تراجُع الأمل بانفراجات رئاسية قريبًا والتفاهم "التيار"- "حزب الله" صامد مع ندوب كثيرة

مع عودة الزّخم لملف الانتخابات الرئاسية، بعد تأثّره بموجة التعطيل، وبالحرب الدّائرة في غزة والاعتداءات الإسرائيليّة على جنوب لبنان، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "التّعويل في الملف الرئاسي، يبقى على المبادرة الخارجية الموعودة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا".

وشدّد مرجع سياسي للصحيفة، على أنّه "سواءً أكانت أحادية الجانب من الفرنسيّين وحدهم، او من القطريين وحدهم، او منسقة بين باريس والدوحة او مدعومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قِبل اللجنة الخماسية، فإنّ في أيّ حركة او حراك احتمال بركة، وما نريده في نهاية المطاف هو أن نأكل العنب الرئاسي؛ بعدما أنهكنا حصرم التعطيل".

المبادرات: تشكيك وقلق

من جهتها، لفتت شخصية وسطية بارزة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "اي مبادرة جديدة، ستكون بالتأكيد بنت التجارب السابقة التي أسقطت فيها انقسامات الداخل وتناقضاته، سلسلة طويلة من المبادرات الفاشلة، سواءً من قبل الفرنسيين او من القطريين او من اللجنة الخماسية، او المبادرات الحوارية المتتالية التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ورأت أنّ "وسط هذه التناقضات، لا أمل بأي انفراجات، وبالتالي أنا على يقين بأن لا رئيس للجمهورية قبل أشهر، حتى لا أقول سنة واكثر، وبالتالي ما يُحكى عن مبادرات ليس اكثر من تعب وتضييع وقت"، مركّزًا على أنّ "ما يجب ان نركّز عليه هو الحرب في غزة وجنوب لبنان، وننتظر ماذا سيحصل في المنطقة، وكذلك في لبنان، حيث أنّه يتملكني قلق كبير من مغامرة جنونية لا استبعد أن يُقدم عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراؤه المتطرفون؛ هرباً من محاكمته التي ستبدأ في شهر شباط".

"القوات": لا نريد رئيس صورة في قصر بعبدا بل رئيسا نافذا وعادلا

من جهتها، أوضحت مصادر حزب "القوات اللبنانية" لصحيفة "الديار"، أنّ "مطالَبة رئيس الحزب سمير جعجع بانتخاب رئيس فعلي للبنان وليس رئيس ترضية، هدفه وضع المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية الجديد، حيث تشدد "القوات" على وصول رئيس يحترم الدستور ويحرص ان يكون رئيسا للجمهورية برمتها وليس لفريق، ويمارس دوره كأب لجميع اللبنانيين، ويسهر على انتظام مؤسسات الدولة".

وذكرت أنّ "رئيس الجمهورية الجديد يجب ان يضع مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار، كما ان يترجم شعار لبنان اولا"، مؤكّدةً "ضرورة انتخاب رئيس يحكم بالعدل والمساواة. لا نريد رئيس- صورة في قصر بعبدا، بل رئيسا يؤثر ولا يتأثر".

حزب الله يتعاطى بواقعيّة مع باسيل: حواره مع الآخرين يفتح الأبواب المغلقة!

على صعيد متّصل، أفادت "الديار" بأنّه "منذ تولي رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وطيلة السنوات الست من ولايته، وبعد عام وشهر على نهاية ولايته، لا يوفر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل فرصة لتحميل "حزب الله" مسؤولية اي انتكاسة سياسية يتعرض لها هو وتياره".

وبيّنت أنّ "امس الاول، خرج باسيل في مقابلة صحافية بمواقف سياسية متناقضة وعالية النبرة تجاه حارة حريك. وعبّر فيها بوضوح عن مدى "فداحة خسارته" في المعركة السياسية التي خاضها ضد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، ومحملاً بشكل واضح لحزب الله "وزر البوكس" الذي تلقاه، حيث خسر "وحيداً" المعركة في وجه قائد الجيش؛ كما خسر مسبقاً المعركة ضد ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية".

في السّياق، أوضحت اوساط قيادية في "التيار الوطني" لـ"الديار"، أنّ "التفاهم السياسي مع "حزب الله" لا يزال صامداً، ولكن اصبحت الندوب فيه كثيرة، وباتت التناقضات الداخلية فيه اكثر من المشتركات، لذلك هناك دائماً محاولات من الجانبين (ميرنا الشالوحي وحارة حريك) لتنظيم الخلاف، ولكي يكون التفاهم على القطعة حيث يتفق الفريقان يطبَّق، وحيث يختلفان لا يطبق".

وأشارت إلى أنّ "الجانبين متفقان على ترميم الاتفاق وتحديثه، لكن لم تسمح الظروف بذلك وربما يكون العام الجديد وبعد انتهاء الحرب في غزة، وجنوب لبنان مناسبة وفرصة للعودة الى الملفات الداخلية ومنها العلاقة بين "التيار" و"الحزب".

في المقابل، شدّدت أوساط مطلعة على اجواء "حزب الله"، للصحيفة، على أنّ "تحميل باسيل لـ"حزب الله" مسؤولية فشله في منع التمديد، في غير محله، وباسيل يعرف ان ما حصل ينسجم مع موقف الحزب بمنع الشغور في المؤسسات الامنية وخصوصاً قيادة الجيش، وفي ظل الجبهة المفتوحة جنوباً واستمرار الاعتداءات الصهيونية على الجنوب وغزة".

وركّزت على أن "موقف الحزب بخروجه من الجلسة النيابية عند طرح قانون التمديد مبدئي، وينسجم مع التفاهمات التي حصلت مع باسيل، واللقاءات التي جمعت الجهتين قبيل التمديد لدراسة الخيارات الكفيلة بمنع الشغور في قيادية الجيش".

وأضافت الأوساط: "الحزب لم يكن لديه اي مشكلة في اي سيناريو يمنع الشغور، وكان متعاوناً ومتفهماً وسار في المسار الدستوري الطبيعي في مجلس النواب والحكومة"، لافتةً إلى أنّ "وقوف "حزب الله" الى جانب باسيل لا يكفي وحده طالما انه يرفض الحديث مع الآخرين".

وذكرت أنّ "حزب الله نصح باسيل مراراً وتكراراً بالحوار والتفاهم مع الآخرين ومع حلفاء الحزب تحديداً، فالأخير لا يمكنه ان يجبر حلفاءه على التحالف والتفاهم مع باسيل، وهو يرفض الحوار واللقاء معهم"، معتبرا أن "اعلان باسيل انه ينوي لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ايجابي، والمطلوب القيام بخطوات انفتاحية وحوارية لحل المشكلات وكسر الجليد مع الآخرين، لأن التقوقع والعزلة لا يوصلان الى اي مكان".

وعن التواصل مع باسيل، أكدت أن "العلاقة بين "التيار" و"الحزب" عادية، ولم يحصل تواصل سياسي بعد جلسة التمديد، ولكن حصل اتصال معايدة من سؤول وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا بباسيل"، لافتةً إلى أنّ "من الطبيعي ان يستمر التواصل بين الجانبين، وبعد الاعياد تكون "الامور هدأت" عند باسيل و"بردت" الحرارة وذهب التوتر، ويستعاد التواصل من جديد في العديد من الملفات التي نختلف عليها".

وعن الملف الرئاسي، أفادت الاوساط بأنّه "عندما نرى لقاء الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بباسيل، يعني ان الامور حلت وكل شي تمام".