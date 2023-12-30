انت الان تتابع خبر ريال مدريد يمهل مبابي حتى منتصف الشهر المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" في تقرير لها، إن إدارة النادي الملكي، تعلمت من دروس الماضي بعد فشل محاولاتها للتعاقد مع مبابي عامي 2021 و2022.

وأضافت أن ريال مدريد، يصر على إتمام صفقة مبابي مجاناً، وسيقدم عرضاً للنجم الفرنسي بمهلة محددة للموافقة تنتهي في منتصف كانون الثاني المقبل.



وأشارت أيضاً إلى أن عرض ريال مدريد الجديد لمبابي، سيكون مفاجئاً؛ حيث سيكون أقل مادياً عما قدمه للفرنسي في المرات السابقة حتى لا يختل التوازن داخل غرفة ملابس الفريق.

وأكدت الصحيفة، أنه لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي، تنذر بأن مبابي سيجدد تعاقده مع النادي الباريسي الذي سينتهي في 30 حزيران 2024.

ونوهت في ختام تقريرها بأن إبلاغ مبابي إدارة ناديه في أوائل الصيف الماضي برفض تفعيل بند التمديد لموسم ثالث حتى 2025، كان وراء الصدام العنيف بين الطرفين الذي أدى لاستبعاد اللاعب من الجولة الأولى الصيفية والمباريات الأولى في الموسم الحالي.