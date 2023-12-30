انت الان تتابع خبر العراق الـ48 عالميًا والثاني في الشرق الأوسط بكثرة الإنجاب خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعطي هذا المؤشر صورة أوضح عن كثافة عدد الولادات لكل الف نسمة، وهو يعطي نتيجة ادق من تصنيف البلدان حسب عدد الولادات لان البلدان غير متساوية بعدد النسمات والمساحات.

وبحسب الإحصائية التي توفرها وكالة المخابرات المركزية الامريكية واطلعت عليها الخليج 365، فأن العراق بالمرتبة 48 عالميًا من اصل 228 دولة، وبكثافة ولادات تبلغ 24.2 ولادة لكل ألف نسمة سنويًا.



وعلى الصعيد العربي جاء العراق في المرتبة الخامسة عربيا بكثافة معدل الولادات في 2023، بعد كل من الصومال، السودان، فلسطين، وموريتانيا.

وجاءت الدولة الأكثر كثافة بمعدل الولادات هي النيجر بمعدل ولادات يبلغ 46.9 ولادة لكل ألف نسمة، اما اقل دولة بمعدل الولادات فهي أوكرانيا وبمعدل ولادات يبلغ 5.8 ولادة لكل ألف نسمة.

واذا ماتم تحليل موقع العراق، فأنه سيكون ضمن الربع الأول للدول الأكثر إنجابًا في العالم، وعلى صعيد الشرق الأوسط جاء العراق في المرتبة الثانية بكثرة الانجاب بعد الضفة الغربية وغزة.