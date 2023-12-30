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برتبة مقدم.. مقتل ضابط إثر مشاجرة في بحيرة الرزازة بكربلاء

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بغداد - ياسين صفوان - ويقول المصدر لـ"الخليج 365"، ان "ضابطاً برتبة مقدم تابع لقيادة عمليات كربلاء لقي مصرعه إثر مشاجرة في بحيرة الرزازة"، لافتا الى انه "تم طعنه بسكين ما أدى الى مقتله".

ويشير الى ان "المقدم المذكور كان في رحلة مع عائلته خارج الدوام الرسمي".


ولغاية كتابة الخبر، لم يصدر أي توضيح رسمي من قيادة عمليات كربلاء أو وزارة الدفاع العراقية.
ويتردد العراقيون والسياح على البحيرة كمنطقة ترفيهية للاسترخاء خلال فصول الصيف في البلاد.

وتقع الرزازة، المعروفة أيضا باسم بحيرة الملح، بين محافظتي الأنبار وكربلاء. وهي ثاني أكبر بحيرة في العراق وجزء من واد واسع يضم بحيرات الحبانية والثرثار وبحر النجف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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