انت الان تتابع خبر عدد الشهداء الصحفيين في غزة يرتفع إلى 105 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب، في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وأضاف أن "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحفي محمد خير الدين، والصحفي أحمد ماهر خير الدين، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة".



والأحد الماضي، أفاد المكتب الحكومي، في بيان، بأن عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 103 صحفياً قبل أن يرتفع الرقم مجدداً.

واستشهد الصحفي الفلسطيني جبر أبو هدروس، مراسل قناة القدس اليوم الفضائية، وعدد من أفراد عائلته إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلهم المأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

