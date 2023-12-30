أوكرانيا: تسجيل 56 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /السبت/ تسجيل 56 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الأركان – في بيان أوردته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية – أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 74 غارة جوية ونفذت 84 ضربة بقذائف صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.