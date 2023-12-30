شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة أخيرة بقضية اللوحات.. 6 إجراءات لاستلام السيارة من وحدة الضبط.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فرصة أخيرة.. 6 إجراءات لاستلام السيارة من (وحدة الضبط) حال الإفراج عنها فى قضية التلاعب باللوحات المعدنية"، استعرض خلاله عملية أخذ تعهد بعدم ارتكاب الفعل مستقبلاً، وفحص المركبة المتحفظ عليها ورفع بصمتى الشاسية والموتور، كخطى أولية لتخليص المركبة أو السيارة من عملية الاحتجاز في قضية التلاعب باللوحات المعدنية، خاصة أن الأحكام الصادرة من كل محاكم جنح المرور الحبس 6 شهور وكفالة 500 جنيه، ويتم الحبس 3 شهور وغرامة 1500 جنيه، وحجز السيارة بحد أدنى 6 أشهر وإعادة ترخيص السيارة مرة أخرى وإيقاف رخصة تسيير السيارة لمدة 6 أشهر.

في البداية - تقوم نيابة المرور الجزئية بمخاطبة مأمور قسم الشرطة، وذلك لإخلاء سبيل المتهم من ديوان القسم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا لسبب آخر، وذلك عقب أخذ التعهد اللازم عليه بعدم مقارفة ذلك مستقبلا، ثم تقوم نيابة المرور الجزئية بمخاطبة مأمور قسم الشرطة، وذلك بتكليف أحد المهندسين الفنيين المختص بفحص المركبة المتحفظ عليها ورفع بصمتى الشاسية والموتور، وذلك لبيان مالكها وعما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.

يتم إرفاق شهادة براءة الذمة الخاصة بالمركبة المتحفظ عليها، وسداد كافة الغرامات تسلم لمالكها بالإيصال اللازم الدال على ذلك ما لم يكن لدى جهة المرور مانع، ويقوم مأمور القسم بمخاطبة رئيس وحدة مرور الضبط لتنفيذ قرار النيابة العامة بتكليف المهندس الفنى للمرور بفحص المركبة المضبوطة، وذلك برفع بصمتى الشاسية والموتور ومطابقتها بسجلات ودفاتر المرور وقوفا على شخص مالكها، وكذا بيان عما إذا كانت مبلغ بسرقتها من عدمه وإعداد تقرير بذلك، وتكون الإجراءات في 6 خطوات كالتالى:

1- قرار من النيابة العامة باستلام السيارة المضبوطة.

2- فحص فنى للسيارة المضبوطة.

3- شهادة مخالفات للسيارة المضبوطة.

4- شهادة بيانات لفك الضبط.

5- محضر من قسم الشرطة بالتسليم.

6- خطاب من مباحث المرور.

مثال على ذلك:

-في الجيزة يكون أول درجة حبس غيابى حضورى، تقوم بعمل استئناف، وفى ذلك الاستئناف يحدث تعديل لغرامة، وتأخذ قرار من النيابة بإستلام المركبة.

-أما في القاهرة الأمر مختلف لا تنتظر الاستئناف وتكون أول درجة غرامة، وتقوم بالسداد فى نيابة المرور ثم تأخذ إجراءات استلام المركبة بشكل طبيعى والحضور يكون بتوكيل أول درجة عادى.

وإليكم التفاصيل كاملة:

فرصة أخيرة.. 6 إجراءات لاستلام السيارة من "وحدة الضبط" حال الإفراج عنها فى قضية التلاعب باللوحات المعدنية.. تبدأ بـ"أخذ تعهد بعدم ارتكاب الفعل مستقبلاً".. وفحص المركبة المتحفظ عليها ورفع بصمتى الشاسية والموتور

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