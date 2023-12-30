شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات تستوجب فصل الطالب من الكلية العسكرية التكنولوجية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 150 لسنة 2022 بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، حالا فصل الطالب من الكلية، حيث نصت المادة (10) بأن يُفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

1 - الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

2 - حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية.

3 - حالة رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة.

ووفقا للمادة القانونية، لا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.

يذكر أن الكلية العسكرية التكنولوجية، تختص بتخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية، وتوفير تعليم عملي تخصصي وتكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم جودة التعليم العالمية.

ومنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقًا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2019، وإجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدي إلى الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة.