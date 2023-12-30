المطران عون: إذا كنا نحلم بوطن كما يجب فعلينا أن نكون أولاد الكنيسة ومواطنين صالحين

أشار راعي أبرشية جبيل المارونيّة ​المطران ميشال عون​، خلال ترؤّسه قدّاسًا احتفاليًّا في كنيسة مار عبدا الرّعويّة في بلدة كفرمسحون، لمناسبة اليوبيل الذّهبي لفرسان ​العذراء​ في البلدة، تمّ خلاله تكريس فوج جديد من الفرسان والطّلائع، إلى أنّ "الفرحة كبيرة بقبول وعد أطفال وشباب في عائلة الفرسان والطّلائع، والوعد للعذراء مريم هو التزام ضمني بأن نكون على مثالها، ونستقبل الرب يسوع في حياتنا، ونكبر معه لكي نستطيع أن نعطيه للعالم".

وأكّد "أهميّة الرّغبة في استقبالنا ليسوع وسماع كلمته وعيش حبّه في قلوبنا"، مشدّدًا على "أهميّة أن نعيش الميلاد ونحن نقول ليسوع أنّنا بحاجة إليك لأنّك المخلّص الّذي يعطي النّور الحقيقي للإنسان، وأنت سلامنا وفرحنا الّذي من دونك لا فرح ولا سلام، بل خصام وعدوات وأنانيّة".

ودعا المطران عون، الشّباب إلى "الابتعاد عن كلّ ما يسيء ويؤذي ويهدم ويبعدنا عن المحبّة في حياتنا"، مركّزًا على "ضرورة أن نكون في الكنيسة ونميّز بين ما هو صح وما هو خطأ، وعلى المسيحي أن يحفظ كلمة الله لكي يكون إنسانًا صالحًا للكنيسة والمجتمع والوطن". ولفت إلى أنّه "إذا كنّا نحلم بوطن كما يجب، فعلينا أن نكون أولاد الكنيسة ومواطنين صالحين يسعون إلى الخير وعيش المحبّة".