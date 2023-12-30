في صحف اليوم: هوكشتاين سيزور لبنان قريبًا لبحث منع التصعيد وميقاتي شديد القلق من تفلت الأوضاع جنوبًا

علمت صحيفة "الأخبار" أنّ "مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين سيزور لبنان مطلع العام المُقبل، في محاولة جديدة للقيام بوساطة هدفها تحقيق وقف لإطلاق النار، ضمن خطة يحملها وتتضمّن نقاطاً سبقَ أن أثارها أمام مسؤولين لبنانيين، وترتكز على فكرة الترسيم البري في إطار للتفاوض من أجل إنهاء النزاع حول 13 نقطة حدودية، وانسحاب إسرائيل من القسم اللبناني لبلدة الغجر".

وأشار مطّلعون، للصحيفة، إلى أنّ "حراك هوكشتاين يعبّر عن رأي موجود لدى قسم من الإدارة الأميركية، يسعى لمنع التصعيد، خاصة في هذا الظرف وهذا التوقيت الذي يشهد عرقلة كبيرة في المحادثات الأميركية- الإيرانية، التي كانت قائمة في عمان، فضلاً عن الابتزاز الكبير الذي تمارسه إسرائيل على الدول الغربية من باب المستوطنين في الشمال، الذين يرفضون العودة إلى مستعمراتهم إلا بعد تراجع حزب الله عن الحدود".

وكشفوا عن أن "الاتصالات الغربية مع لبنان لم تتوقف، وكلها لا تزال تحت سقف التحذير من أي تصعيد، وقد ازدادت وتيرة الاتصالات في الأيام الأخيرة بسبب الضغط الإسرائيلي على واشنطن، من أجل التوصل إلى حل يتيح عودة مستوطنيها، وإلا لن يكون أمامها سوى خيار التصعيد".

لودريان وهوكشتاين سيزوران بيروت في وقت قريب

على صعيد متّصل، لفتت مصادر مطلعة لصحيفة "الديار"، إلى أنّ "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ممثلا اللجنة الخماسية، سيزور بيروت في شهر كانون الثاني، للتهدئة او لتخفيف وتيرة الاشتباكات على الحدود الجنوبية اللبنانية. وسيتطرق لودريان الى الشغور الرئاسي ايضا خلال زيارته، ولكن ليس معلوما اذا كان سيطرح اسماء جديدة لرئاسة الجمهورية كخيار ثالث".

وأفادت بأنّ "بدوره، يزور الموفد الاميركي اموس هوكشتاين بيروت قريبا، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الجبهة الجنوبية المشتعلة، وكيفية منع التصعيد لعدم الوصول الى حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل".

ميقاتي "شديد القلق"

على صعيد التوترات الجنوبية، نُقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحسب صحيفة "الجمهوريّة"، "قلقه الشديد من تصاعد حدّة الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، بالتزامن مع الحرب الدائرة على قطاع غزة".

وذكرت أنّ "خلافاً للتطمينات التي تلقّاها لبنان في الفترة الماضية، من حصر العمليات ضمن "قواعد الاشتباك" المعروفة، بات رئيس الحكومة شديد القلق من تفلّت الاوضاع، ومحاولة اسرائيل تحويل الانظار عن المأزق الشديد الذي تعاني منه في غزة، بتصعيد عدوانها على جنوب لبنان".

وبيّنت أنّ "من هذا المنطلق، يكثّف ميقاتي اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسية، لحضّ "دول القرار: على الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان. كما يكثف اتصالاته الداخلية، في اطار السعي لضبط الوضع، وعدم الانجرار وراء ردات فعل تعطي مبرراً للعدو الاسرائيلي لتصعيد عدوانه".

أوساط مقربة من حزب الله: تجاوزنا قواعد الاشتباك ودخلنا في حرب حقيقية مع العدو

وفي السياق، أكدت اوساط مقربة من "حزب الله" لصحيفة "الديار"، ان "المقاومة تخوض حربا حقيقية مع العدو الاسرائيلي حيث استخدمت فيها كل انواع الاسلحة، كما ان 400 عملية عسكرية نفذها "حزب الله"، وعدد الشهداء اللبنانيين تجاوز المئة".

وأشارت إلى أنّ "إسرائيل بدورها اعتدت بمئات المرات على جنوب لبنان، وتستخدم طائراتها الحربية لقصف مراكز عديدة في الجنوب، الى جانب استهدافها منازل راح ضحيتها مواطنون مدنيون، وتكرار قتلها عن سابق تصور وتصميم للصحفايين الذين يغطون الاحداث الحاصلة على الحدود".

وتابعت الأوساط: "صحيح ان الاشتباكات لا تزال تحصل في القرى الحدودية الجنوبية ولم تنتقل الى كل لبنان، انما هذا الوضع لا يعني ان ما يجري جنوبا ليس حربا مع جيش العدو".

اما عن التهديدات الاسرائيلية لـ"حزب الله" بابعاده الى شمال الليطاني، فشدّدت على أنّ "لا معنى لها وهدفها تسويق داخلي، لان المستوطنين غير مقتنعين بأن حكومتهم وجيشهم قادران على حماية الحدود الشمالية"، معتبرةً أن "هذه التهديدات للمقاومة، هي محاولة من إسرائيل لتغطية المأزق العسكري والميداني الذي يشهده جيشها في غزة".

كما لفتت إلى أنّ "حزب الله لن يناقش أي موضوع ذي مسعى سياسي متصل بقرار 1701، إذ قال الحزب للموفدين الغربيين ان الموضوع متروك للميدان في غزة، وبالتالي لن يوقف الحزب عملياته حتى تنتهي حرب غزة".

موقف "حزب الله"

من جهتهم، شدّد مطلعون على أجواء "حزب الله"، لصحيفة "الجمهوريّة"، على أنّه "احبط مسعى الموفدين الى استدراجه الى موقف حيال ما يُثار عن القرار 1701، وترتيبات في المنطقة الحدودية التي يشملها هذا القرار، ورفض الحديث في اي تفصيل متصل بهذا الامر، ذلك أنّ المطلوب فقط الآن، هو أن توقف اسرائيل عدوانها على غزة وعلى لبنان".

وأوضحوا أنّ "الحزب عالم بكلّ الدوافع إلى اثارة هذا الموضوع، التي تحاول إسرائيل من خلال هذه الإثارة ان تفرض شروطها، من قبيل إبعاد "حزب الله" الى شمالي الليطاني. فهذه الطروحات عن ترتيبات وما شاكل ذلك، وكما يعتبرها الحزب، أمنيات لإسرائيل تحاول أن تسوّقها عبر بعض الاوروبيين. ومن هنا فإنّ تصعيد المواجهة على الحدود الجنوبية، ليس فقط مجرّد إشغال لجيش العدو، بل هو إتعاب وإنهاك له، حتى لا يصل الى لحظة يعتقد فيها أنّ في امكانه فرض شروطه وتحقيق مكتسبات ميدانية على حساب لبنان والمقاومة".