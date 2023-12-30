إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء- طرابلس

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أقدم مجهولون فجرًا، على إلقاء مادّة البنزين على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في مدينة الميناء في طرابلس، ما أدّى إلى احتراقها بشكل كامل. وحضر عناصر الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، وعلى الفور بدأت التّحقيقات لمعرفة الفاعلين، وأكّدت هذه الأجهزة أنّ كاميرات المراقبة التقطت الفاعل.
واستنكرت جهات سياسيّة ودينيّة والأهالي هذا العمل، ووصفوه بالجبان والمشبوه.
مع الإشارة إلى أنّ الأجهزة العسكريّة كانت قد أوقفت الفاعلين الّذين أحرقوا الأسبوع الماضي، شجرة الميلاد في طرابلس.
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