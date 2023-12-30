قبيسي: نحن في بلدنا رسمنا طريقاً واضحا لنصر المقاومة وحماية حدود الوطن

اعتبر النائب هاني قبيسي، خلال القائه كلمة "حركة أمل" بحفل تأبيني في حسينية الدوير، أن "الحرب مع الصهاينة لن تتوقف حتى تأخذ فلسطين حريتها، ونحن في بلدنا رسمنا طريقاً واضحا لنصر المقاومة وحماية حدود الوطن ولازال وطننا بوحدة شعبه وجيشه ومقاومته يراعي كل الظروف المحيطة به".

وأكد قبيسي، أن "اسرائيل كانت ولا زالت الدولة المحتلة المتغطرسة التي لا تتقن سوى لغة القتل والتدمير وهذه اللغة لا يمكن مواجهتها إلا بثقافة المقاومة والمواجهة فيما لا نكترث بمواقف بعض الساسة في ساحتنا اللبنانية الذي لا يريدون المواجهة أن تأخذ مساحة في عقولهم وسياستهم لكي يبنوا وطنا ويوحدو موقفا داخلي يتمكن من حماية السيادة والحدود".

ورأى أن "اليوم رغم الخطر الذي يحدق بنا لا زلنا نرى الاختلاف يكرس في لبنان سعيا لترك الامور تسير نحو الخراب والفراغ في كل مؤسسات الدولة حتى العسكرية منها فالبعض رفض حتى التجديد لقائد الجيش اللبناني غير مكترث لهذه المسألة وخطرها".