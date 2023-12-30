إسرائيل تبحث مقترحا قطريا لتبادل الأسرى مع حمـ.ـاس

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تبحث مقترحًا قطريًا لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث أمس، الجمعة، مقترحًا قطريًا لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وأوضحت القناة أن المقترح القطري "ينص على الإفراج عن أربعين إلى خمسين أسيرًا إسرائيليًا، مقابل وقف إطلاق نار يمتد لشهر كامل".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها "كتائب القسام" التابعة لـ"حماس"، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.