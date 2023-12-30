أمام محكمة العدل الدولية.. جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبـ.ـادة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن جنوب أفريقيا قدمت أمس، الجمعة، طلبًا لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفته بسلسلة انتهاكاتها خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، وعدم التزامها بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية".

وقالت جنوب أفريقيا، خلال طلبها، إن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة تدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، بحسب ما أفادت به محكمة العدل الدولية، خلال بيان لها.

وأضافت جنوب أفريقيا في طلبها أن "إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في منع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"، متابعة: "لقد انخرطت إسرائيل، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

على الجانب الآخر، شنت وزارة خارجية الاحتلال هجوما قويا على جنوب أفريقيا، على خلفية رفعها الدعوى في العدل الدولية.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال إن دعوى جنوب أفريقيا "لا أساس لها"، زاعمة أن "جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية، تدعو لتدميرنا، وإسرائيل تحارب حماس لا شعب غزة".

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، صوّتت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والتي تضم 400 عضو، لصالح إغلاق سفارة الاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات مع الاحتلال حتى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بموافقة 248 عضوا مقابل رفض 91 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حربه التي بدأها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال "رامافوزا" إن بلاده تعتقد أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة الذي قتل فيه آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة.