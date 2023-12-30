شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن إعادة طائرات "ماكس 737" إلى الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت جميع الطائرات من طراز 737 ماكس التي تشغلها شركات طيران صينية إلى الخدمة في نهاية 2023.

وأعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، إن هذا يأتي بعد قرابة عام من بدئها التحليق عقب توقفها عن الطيران على مستوى العالم في 2019.

طائرات ماكس 737

وعقب إدخال تعديلات على الطائرة وتدريب الطيّارين، عادت طائرات ماكس إلى الخدمة حول العالم بدءا من أواخر 2020.

وكان أوقف الطراز الأكثر مبيعا من بوينج عن التحليق، عقب حوادث تحطم مميتة في إندونيسيا وإثيوبيا.

وقال ليو تشينج رئيس (بوينج تشاينا) التنفيذي أن عددها يصل إلى نحو 100 طائرة.

إعادة طائرات ماكس 737 للعمل في الصين

ويمثل ما حدث انفراجة في علاقة بوينج مع الصين، بعد تأثر الشركة بأزمة طائرات ماكس والتوتر السياسي بين واشنطن وبكين.

وسيحقق ذلك أيضا مكاسب مالية لبوينج، إذ سيسمح لها بتحصيل أموال بعد تسليم العشرات من طائرات ماكس للصين والموجودة في مستودعاتها.

كما جاء عودة الطائرات، عقب إجراء بوينج رحلات تجريبية لعدد من طائرات ماكس 737 المبيعة إلى عملاء صينيين.

وهو ما يزيد من تكهنات أن بوينج ربما تستأنف صادراتها من طائرات ماكس إلى الصين، بعد تعليقها منذ 2019.