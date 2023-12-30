أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 385 ألفا و270 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 385 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة.. خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و969 دبابة، و11 ألفا و53 من المركبات المدرعة، و8 آلاف و434 من النظم المدفعية، و939 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و621 من أنظمة الدفاع الجوي، و329 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و244 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1260 من المعدات الخاصة، و6 آلاف و554 طائرات مسيرة، وإسقاط 1708 من صواريخ كروز وغواصة واحدة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 32 مسيرة أوكرانية (طائرة بدون طيار) فوق مناطق موسكو وبريانسك وكورسك وأوريول.

وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لارتكاب هجوم باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي خلال الليلة الماضية، وتم تدمير المسيرات الأوكرانية واعتراض 30 طائرة".

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مناطق بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو.

وذكرت الوزارة - في وقت سابق - أن قوات الدفاع الجوي دمرت 13 قذيفة صاروخية فوق منطقة بيلجورود.