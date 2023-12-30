وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الأوكراني : ملتزمون بدعم كييف في حربها

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا التزام الولايات المتحدة وتحالفها الذي يضم نحو 50 حليفا وشريكا، بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا ، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني رستم أميروف.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) ـ في بيان لها أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت ـ أن أوستن وأميروف بحثا خلال الاتصال الهاتفي الهجمات الروسية الجوية على أوكرانيا وآخر التطورات على الأرض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طالب في وقت سابق الكونجرس باتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرا أن الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا صباح الجمعة يشير إلى رغبتها في "محو" أوكرانيا.

وشنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية من بينها كييف مستخدمة عددا من الصواريخ ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح 160 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية أوكرانية.

وفي سياق متصل أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بثمان سفن البحر الأسود، منها ثلاث حاملات صواريخ كاليبر على متنها 16 صاروخا.

وأضاف بيان للقوات البحرية "اليوم الموافق 30 ديسمبر، تحتفظ روسيا بـ8 سفن حربية في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بثلاث سفن حربية في البحر المتوسط، من بينها حاملتي صواريخ كاليبر على متنهما 16 صاروخا.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.