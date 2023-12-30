تخصصات وشروط التقديم لمنح دراسة الماجستير والدكتوراه بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت إدارة البعثات، عن منح تنافسية مقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية للماجستير والدكتوراه طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2024 / 2025.

تأتي تخصصات المنح المقدمة في مجالات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وبناء شبكات والاتصالات والمعلومات والأمن السيبراني وعلوم الهندسة البحرية والميكانيكية الكهربية والهندسة الصناعية والعلاج الطبيعي ودراسة اللغة الصينية وآدابها، وهي التخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030.

أما عن شروط التقدم للمنحة فيجب أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يزيد السن عن 30 عام بالنسبة للماجستير، و33 عاما للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي: 7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حي السفارات ـ وزارة التعليم العالي ـ الدور الرابع.

ويمكن الاطلاع على جميع شروط التقدم والمستندات المطلوبة، اضغط هنا.

ولا يتم الالتفات إلى الأوراق التي تقدم بالبريد الإلكتروني، علمًا بأن آخر موعد للتقديم نهاية شهر يناير 2024.