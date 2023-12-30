ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم.. والطن فوق 40 ألف جنيه (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد الخليج 365 أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40824 جنيها، بزيادة 872 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42527 جنيها، بزيادة 452 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2271 جنيها، بانخفاض 2.27 جنيه.