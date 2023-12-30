"حزب الله" نعى 4 من عناصره سقطوا "على طريق القدس"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد العجمي "أبو الفضل" من بلدة حي الفيكاني في البقاع، الشهيد المجاهد ركان علي سيف الدين "أبو علي الحر" من بلدة حلبتا في البقاع، الشهيد المجاهد حيدر محمد المزاوي "حمزة" من بلدة الكرك في البقاع، والشهيد المجاهد حسن أكرم الموسوي "ربيع" من بلدة قرحا في البقاع اللذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

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