سلطات فرنسا قررت وقف استقدام أئمة أجانب اعتبارًا من مطلع 2024

أعلن وزير الدّاخليّة الفرنسيّة جيرالد دارمانان، أنّ بلاده قرّرت وقف استقدام أئمة من دول أخرى.
وأوضح، في رسالة إلى الدّول المعنيّة بالملف، أنّ بعد الأوّل من نيسان 2024، لن يتمكّن الأئمّة الأجانب الّذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك"، مشيرًا إلى أنّ القرار "سيطبّق فعليًّا اعتبارًا من 1 كانون الثّاني 2024".
أمّا الأئمّة الأجانب الّذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعيّن عليهم تغيير وضعهم، وسيتمّ اعتبارًا من 1 نيسان المقبل، وضع "إطار خاص" للسّماح للجمعيّات الّتي تدير المساجد بتوظيف الأئمّة بنفسها، على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة. في المقابل، لا ينطبق القرار على "أئمّة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300، ويزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
وكان الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020، رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمّة المدرّبين في فرنسا.
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