السلطات الصينية أقصت تسعة مسؤولين عسكريين من برلمانها

أقصت السلطات الصينية 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها، بينهم أربعة جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية، في تعديل واسع يأتي في أعقاب تعيين وزير دفاع جديد الجمعة.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، لم يتم في هذه المرحلة شرح أسباب هذا القرار بعد جلسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وعيّنت الصين دونغ جون وزيرا جديدا للدفاع الجمعة بعد أن كان تولى حتى وقت سابق من هذا الأسبوع قيادة البحرية، ما أنهى أشهرا من الشغور في هذا المنصب الاستراتيجي.

ويبدو أن المناصب العليا في الجيش الصيني تشهد عملية إعادة هيكلة منذ الظهور العلني الأخير لوزير الدفاع السابق لي شانغفو في نهاية آب، وكان لي عُيّن وزيرا للدفاع في آذار ثم أقيل رسميا في تشرين الأول.

وفي تموز، أعلنت السلطات تعيين إدارة جديدة لهذه الوحدة من دون توضيح الأسباب وراء هذا التغيير في حين أفادت تقارير إعلامية بوجود تحقيق في الفساد يتعلق برئيسها السابق.