وزير الداخلية التركية: توقيف 189 مشتبهًا بالانتماء لـ"داعش" خلال عمليات متزامنة في 37 ولاية

أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي كايا، "توقيف 189 مشتبهًا بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عمليّات متزامنة نُفّذت في 37 ولاية، بينها العاصمة ​أنقرة​، ​إسطنبول​ و​إزمير​، وذلك بالتّنسيق بين شعبة ​مكافحة الإرهاب​ وقسم الاستخبارات في المديريّة العامّة للأمن".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "العمليّة حملت اسم "الأبطال- 38"، مؤكّدًا "مواصلة ​تركيا​ مكافحة الإرهاب ليلًا نهارًا، حتّى القضاء على آخر إرهابي".