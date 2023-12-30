وسط تفشي الوباء فيها.. رومانيا تسجل حالتي وفاة بالحصبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الرومانية،أمس الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة بسبب تفشي الحصبة في البلاد، وتجاوز العدد الإجمالي للعدوى 2.7 ألف حالة في 35 مقاطعة.

وجاء في بيان السلطات: “أبلغ المعهد الوطني للصحة العامة عن وفاة طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر من مقاطعة براسوف بسبب الحصبة، الحالة الثانية للوفاة حدثت في بوخارست، حيث توفي شاب غير ملقح يبلغ من العمر 25 عاما”.

وتم تأكيد ما مجموعه 2735 حالة إصابة بالحصبة في رومانيا هذا العام في 35 مقاطعة.

وفي 5 ديسمبر، أعلنت وزارة الصحة الرومانية انتشار وباء الحصبة على مستوى البلاد، يوم الثلاثاء، بعد تسجيل زهاء 2000 حالة جديدة في 29 مقاطعة من أصل 41.

وقال المسؤولون إن هذا سيساعد في تعزيز معدلات التطعيم بين الأطفال المعرضين للخطر.

وحددت الوزارة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 11 شهرا، وكذلك أولئك الذين لم يكملوا جدول التطعيم، باعتبارهم الأهداف الرئيسية لحملة التحصين، وتعهدت بإجراء حملة توعية عامة لمعالجة الأزمة الحالية.