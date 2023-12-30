شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة العالمية”: مخاوف من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غبريسوس”، أمس الجمعة، عن قلقه البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظلّ النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وكتب “تيدروس” عبر منصة إكس: “مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب “قطاع” غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتّخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظّة ملجأ لهم؛ نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر الأمراض المعدية”.

وأعربت المنظّمة عن قلقها إزاء نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فرارًا من الغارات الجوية الإسرائيلية، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضح “ريتشارد بيبيركورن”، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية؛ أن المنظمة “تشعر بقلق بالغ من أن هذا النزوح الجديد للأشخاص سيزيد من الضغط على المرافق الصحية في الجنوب، التي تكافح بالفعل من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان”.

وأضافت المنظمة: أن الحاجة إلى الغذاء لا تزال حادّة في جميع أنحاء قطاع غزة؛ حيث أوقف الناسُ الجوعى قوافلَ المنظّمة على أمل العثور على الطعام.