المتحدث باسم حركة فتح: توجه “نتنياهو” لحجب إيرادات السلطة الفلسطينية من الضرائب سلوك “عدواني” يستهدف جميع الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبد الفتاح دولة”، أن توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، لحجب إيرادات السلطة الفلسطينية من الضرائب هو سلوك عدواني وخطير.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن هذا السلوك العدواني يستهدف جميع الفلسطينيين ويؤكد وجود خلاف كبير بين إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” واليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية ارتكبت المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.