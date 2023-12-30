أدرعي: قصفنا خلايا مسلحة وبنى تحتية في مناطق قطاع غزة كافة وقتلنا عشرات المسلحين

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عمليّاتها في مناطق ​قطاع غزة​ كافّة. ويخوض المقاتلون معارك ضارية ضدّ المخرّبين، حيث يقصف سلاح الجوّ الخلايا والبنى التّحتيّة بتوجيه من القوّات البرّيّة، فيما يساند مقاتلو سلاح البحريّة القوّات البريّة المناورة في القطاع، بهجمات ونيران من البحر".

وأشار، في تصريح، إلى أنّ "خلال عمليّة تجري في الشجاعية شمال قطاع غزة، رصد المقاتلون خليّةً كانت تعمل بالقرب منهم، ومن بين أفراد الخليّة كان يوجد مسلّح يحمل قاذفًا من نوع "آر بي جي". وبالتّالي قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو، الخليّة بتوجيه المقاتلين وقضت عليها".

وادّعى أدرعي أنّ "في محيط مدينة غزة، قام المقاتلون بالتّعاون مع طائرات سلاح الجو، بتصفية عشرات المخرّبين"، مبيّنًا أنّ "في إطار أربع عمليّات رصد مختلفة قامت بها القوّات، تم القضاء على أكثر من 15 مخرّبًا مسلّحًا من الجو، في أقل من ثلاث ساعات. كما تمكّن المقاتلون في نهاية اشتباكات أخرى، من تصفية المزيد من المخرذبين في المنطقة".