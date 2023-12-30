فارقت الطّفلة "س. ج" البالغة من العمر 7 سنوات، الحياة، بعد تعرّضها لطلق ناري من سلاح صيد في ​الهرمل​. وقد باشر عناصر الأجهزة الأمنيّة التّحقيقات بالحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلة في الهرمل بعد تعرضها لطلق ناري من سلاح صيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.