الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة حتّى يوم الثّلثاء المقبل، إذ يتحوّل إلى متقلب وماطر أحيانًا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر كانون الأوّل يتراوح بين 13 و21 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 10 و19 درجة في ​طرابلس​، وبين 4 و14 درجة مئويّة في ​زحلة​".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم السّبت غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة، مع ضباب كثيف على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة"، لافتةً إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم جزئيًّا، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات".

وبيّنت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة"، وأفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرّقة خاصّةً في المناطق الشّماليّة؛ مع بقاء تكوّن الضّباب على المرتفعات".

كما أضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة متقلّبة ضعيفة ليلًا وجنوبيّة غربيّة نهارًا، سرعتها بين 10 و25 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء محليًّا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و75%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".