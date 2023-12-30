جمعية "من حقي الحياة " وزعت 110 حصص غذائية و1300 ربطة خبز في جبيل والجوار

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قامت جمعية "من حقي الحياة"، بالتّعاون مع بنك الغذاء اللّبناني، وبمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السّنة، بتوزيع 110 حصص غذائيّة و1300 ربطة خبز، استفادت منها العديد من العائلات في منطقة جبيل والجوار.
بالمناسبة، توجّهت الجمعيّة بالشّكر إلى "كلّ الجهات المانحة".
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