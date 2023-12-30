جمعية "من حقي الحياة " وزعت 110 حصص غذائية و1300 ربطة خبز في جبيل والجوار

قامت جمعية "من حقي الحياة"، بالتّعاون مع بنك الغذاء اللّبناني، وبمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السّنة، ​​بتوزيع 110 حصص غذائيّة و1300 ​ربطة خبز​، استفادت منها العديد من العائلات في منطقة ​جبيل​ والجوار.

بالمناسبة، توجّهت الجمعيّة بالشّكر إلى "كلّ الجهات المانحة".