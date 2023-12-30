مواقف استنكرت إحراق شجرة الميلاد في الميناء- طرابلس

صدر العديد من المواقف المستنكرة لإحراق مجهولين فجرًا، ​شجرة الميلاد​ في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في مدينة ​الميناء​ في ​طرابلس​.

فأكّد النّائب ​أشرف ريفي​، أنّ "حرق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جرجس في الميناء، عملٌ أرعن إضافي موجّه ضدّ طرابلس والميناء، وضدّ الأغلبيّة الّتي تؤمن بالعيش معًا".

وحيّا، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، الجيش "الّذي أوقف مَن أحرق شجرة ​الزاهرية​، وندعو لتوقيف المعتدين الجدد"، مشدّدًا على أنّ "شجرة الميناء ستعود أجمل ممّا كانت، فطرابلس والميناء هما النور الّذي يحارب الظّلام".

وعلّق النّائب ​أديب عبد المسيح​، على الحادثة، قائلًا: "أطردوا الغرباء والمحرّضين كما فعلتم سابقًا، وعندها لا تحترق أشجار ميلاد ولا جوامع"، مركّزًا على أنّ "هذه الأفعال ليست من شيم طرابلس وأهلها وتاريخها. أنا تلميذ هذه القلعة و أعلم ما أقول".

من جهته، ذكر النّائب إيلي خوري أنّ "مرَّةً جديدةً، تمتَدّ يَد الفتنة في موسم الأعياد المجيدة، لِتُحرِقَ هذه المرّة شجرة الميلاد في الميناء- طرابلس. قلنا بالأمس ونُكرّر بأنّ هذه الأفعال ليست من ثقافة أهل طرابلس، وواضح أنّ هناك من يسعى لشيطنة المدينة، لكن الإكتفاء بالبيانات والوقفات التضامنيّة لم تعُد تكفي، وعلى القيّمين في المدينة إظهار الحرص بالقول والعمل لوقف هذه الأعمال المُشينة"، معلنًا "أنّني سأتواصل مع المطارنة والمعنيّين في المدينة، لكي يُبنى على الشّيء مقتضاه".

بدوره، أشار النّائب السّابق ​إميل رحمة​، إلى أنّ "بالإمس قلنا إنّه عمل جبان وفتنوي، واليوم نقول إنّه فعل خسيس ومقزّز، وهو غريب عن الفيحاء وأهلها الشّرفاء".

أمّا النّائب السّابق ​مصباح الأحدب​، فلفت إلى أنّ "رئيس الحكومة ووزير الدّاخليّة يشاهدان ما يجري في طرابلس من إشكالات أمنيّة مستمرّة وحرق لأشجار الميلاد، ولا يحرّكان ساكنًا"، متسائلًا: "هل المطلوب منهما السّكوت عن شيطنة طرابلس والاستمرار ب​سياسة​ تطريفها، تمهيدًا لضربها؟ أم همّهما ​بيروت​ والمتصرفيّة، ولا يعتبران طرابلس على الخارطة اللّبنانيّة؟".

واعتبر أنّ "ما يجري جريمة موصوفة ومستنكرة، وعلى كلّ القيادات الأمنيّة التّحرّك وضبط الفاعلين، وإلّا فإنّها شريكة بما يحاك ضدّ مدينتنا وأهلنا".

من جهتها، أعربت "مؤسّسة الطّوارئ في طرابلس"، عن استنكارها "إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس، الّتي تقوم الجمعيّة بإنارتها كلّ عام منذ العام 2018"، واصفةً هذا العمل بـ"الجبان والمشبوه". وشدّدت على أنّ "بعض الموتورين يعملون في الخفاء، كخفافيش اللّيل، لتوريط مدينة العلم والعلماء ومدينة الموج والأفق بأعمال لا تمتّ بأيّ صلة إلى قيم واعتدال وإيمان أهلها بالعيش المشترك، واحترامهم لكلّ الطّوائف والمذاهب".

وأكّدت أنّ "العقول المريضة الّتي تحاول جاهدةً أن تزعزع صورة العيش المشترك الّذي تتّصف به مدينة التّقوى والسّلام، لن تنجح"، داعيةً الأجهزة الأمنيّة المختصّة إلى "كشف ملابسات هذه الحادثة البشعة، وتوقيف الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء المختص ومعاقبتهم".