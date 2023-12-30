السودان.. لماذا تأجل لقاء البرهان وحميدتي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن سبب تأجيل اللقاء المرتقب بين قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو "حميدتي" وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن الباشا محمد طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، قوله إن الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" أرجأت اللقاء بين حميدتي والبرهان، بسبب طلب الدعم السريع حضور كل رؤساء دول المنظمة.

وأضاف "طبيق" أن طلب قوات الدعم السريع بحضور كل رؤساء الدول الأعضاء في "إيغاد" جاء ليكون هناك التزام واضح من قائد الجيش أمام المجتمع الدولي.

وشدد القيادي السوداني على "حرص قوات الدعم السريع على وضع التزامات واضحة غير قابله للتراجع"، متهمًا قائد الجيش بأنه "لم يلتزم حتى بما تم الاتفاق عليه في منبر جدة، وظل يناور تكتيكيا من أجل كسب مزيد من الوقت"، وفقا لقوله.

والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) تأجيل اللقاء المرتقب بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأفاد موقع "المشهد السودان" بأن تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي، فيما ذكرت مصادر في قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير المقبل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، بأن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلنًا التزام قواته بالمواعيد التي حددتها "إيغاد"، كما أنه نفى "كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان".