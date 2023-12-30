الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 599 مليون ريال

تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 599 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة "ساهم" إنفاذا لتوجيهات القيادة.



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