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رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة بالسعودية

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر وظائف وزارة الطاقة بالمملكة العربية ، على محركات البحث بموقع “جوجل”، بعدما أعلنت عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

 

أماكن وظائف وزارة الطاقة:

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، فأن الوظائف بفروع الوزارة في كل من أبها، وتبوك، والظهران، وبريدة، والرياض.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الطاقة:

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيانها، أن التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة جاءت كالتالي:

  • مهندس محترف شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).
  • مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (تبوك).
  • كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (الظهران).
  • مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (الظهران).
  • مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).
  • كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (بريدة).
  • كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (تبوك).
  • كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).
  • كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (الظهران).
  • مشرف فريق (الرياض).
  • مدير مكتب (الرياض).

موعد التقديم على وظائف وزارة الطاقة:

ونوهت إدارة وزارة الطاقة، أن التقديم متاح على الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم السبت 30  ديسمبر 2023م، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــــــــــــــا).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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