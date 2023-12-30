بوشكيان: الصناعة من أولويات الحكومة ولن نكلّ بسبيل دعم الصناعيين وتوفير مقومات الصمود

أكّد وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج بوشكيان​، خلال استقباله رئيس تجمع الصّناعيّين في البقاع ​نقولا أبو فيصل​ على رأس وفد صناعي في دارته في كسارة، للتّهنئة بالأعياد، أنّ "الصّناعة في ​لبنان​ هي من أولويّات الحكومة الحاليّة، ولن نكلّ في سبيل دعم الصّناعيّين وتوفير مقوّمات الصّمود، وفتح مزيد من الاستثمارات الصّناعيّة، وتوظيف رؤوس الأموال، وفتح فرص العمل للبنانيّين دون سواهم"، مؤكّدًا أنّ "الأولويّة أيضاً للعمالة اللّبنانيّة دون سواها".

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