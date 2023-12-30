عقيص: أطالب حمية بالعودة عن خطأ تعيين مدير عام الطرق والمباني من خارج العرف الطائفي

طالب عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، النّشيط والمجتهد، بالعودة عن خطأ تعيين مدير عام الطّرق والمباني من خارج العرف الطّائفي، والّذي تمنّينا عليه مرارًا عدم الوقوع فيه"، مؤكّدًا أنّ "الرّجوع عن الخطأ فضيلة، والإمعان فيه خطيئة".

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