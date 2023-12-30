"ذا ناشيونال": قادة "حماس" قبلوا من حيث المبدأ المقترحات المصرية لإنهاء الحرب مع إسرائيل

كشفت مصادر لصحيفة "ذا ناشيونال" أن "قادة حماس قبلوا من حيث المبدأ المقترحات المصرية لإنهاء الحرب مع إسرائيل"، لافتةً الى أنه "من المرجح أن تحتوي المسودة النهائية للصفقة المقترحة على بنود لن يتم نشرها، بما في ذلك تفاصيل الحكم المستقبلي في غزة والضمانات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل لضمان عدم تكرار هجوم 7 تشرين الأول".

وتجري المحادثات بين قادة حماس والوسطاء المصريين وسط نيران الدبابات الإسرائيلية العنيفة والقصف الجوي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد مقتل حوالي 200 شخص خلال 24 ساعة في الهجوم الإسرائيلي.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "القوات وصلت إلى مراكز قيادة حماس ومستودعات الأسلحة، والجيش الإسرائيلي دمر مجمع أنفاق في الطابق السفلي لأحد منازل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".