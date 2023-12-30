"سرايا القدس": استهدفنا ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين في منطقتَي التفاح والدرج في غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا استهدفنا ناقلة جند ودبّابتَين صهيونيّتَين بقذائف "التاندوم" والـ"RPG "، في محورَي التّقدّم التفاح والدرج في مدينة ​غزة​". وكانت قد أشارت في وقت سابق، إلى "أنّنا قصفنا مستوطنتَي "نير عام" و"مفلاسيم" برشقات صاروخيّة".

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