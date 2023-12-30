إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل وإصابة المنفذ

أفادت وكالة "معًا" الإخباريّة الفلسطينيّة، بإصابة جندي إسرائيلي، في عمليّة دهس عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل في ​الضفة الغربية​، وإصابة المنفّذ بعد إطلاق الجنود الإسرائيليّين النّار عليه داخل سيّارته.

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