قيادي بحمـ.ـاس يعلق على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

علق أحد قيادات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المقترح المصري بشان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقال القيادي في حركة حماس، في تصريحات لوكالة أنباء "العالم العربي AWP"،: "نملك من الأوراق ما يمكننا من الاستمرار في الحرب، كما أن إطلاق سراح الرهائن لن يحدث دون وقف شامل لإطلاق النار يسبقه فتح المعابر وإدخال مساعدات".

وأضاف القيادي: "المقترح المصري لا يزال قيد الدراسة ويجري العمل على تجهيز رد مفصل".

وكانت مصر قد تقدمت بمقترح من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب في القطاع يتخلله تبادل الأسرى.

ويتضمن المقترح المصري يتضمن في مرحلته الأولى هدنة إنسانية مدتها 10 أيام تقوم حماس خلالها بالإفراج عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من الأطفال والنساء وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما تتضمن المرحلة الأولى أيضا وقفا كاملا لإطلاق النار في كل أنحاء قطاع غزة من الجانبين على أن تنتشر القوات الإسرائيلية بعيدا عن التجمعات السكنية وتسمح بحركة المواطنين من جنوب القطاع إلى شماله، بما في ذلك حركة السيارات والشاحنات.

وأمس الجمعة، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن مجلس الحرب ناقش مقترحا قطريا، للإفراج عن 40-50 أسيرا في غزة مقابل تهدئة لمدة شهر.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

كما نقلت قناة "العربية" عن مصادر لها قولها إن يحيي السنوار، زعيم الجناح العسكري لحركة حماس، يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية لتبادل الأسرى وإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة..

وأضافت المصادر أن أن المبادرة تقضي بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية وأبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال وهدنة لـ 20 يوما.