انت الان تتابع خبر تصريحات مثيرة لمودريتش بشأن مستقبله مع الملكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مودريتش في تصريحات أبرزها خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو على حسابه في منصة "إكس": "خطتي هي مواصلة صنع التاريخ في ريال مدريد ومواصلة الفوز بالمباريات والألقاب، وآمل أن أحقق ذلك هذا الموسم".

وتابع صاحب الـ38 عاما: "أريد الاستمتاع بكل لحظة، لأنك لا تعرف أبدا كم من الوقت تستمر تجربتك مع أفضل فريق في العالم".

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024، وذكرت تقارير صحفية أن أندية سعودية في مقدمتها اتحاد جدة وأهلي جدة ستحاول التوقيع مع النجم الكرواتي في فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها الشهر المقبل.

